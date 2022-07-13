В Ленобласти в ДТП погибла 74-летняя женщина-водитель

Вчера вечером около 18 часов на 20 километре дороги "Коваши - Сосновый Бор" произошло смертельное ДТП. Автомобиль "Мазда", под управлением 74-летней жительницы Петербурга, врезался во встречный автомобиль "Фольксваген Мультивэн". По предварительной информации, ДТП произошло в момент поворота "Мазды" налево по ходу движения.

В результате, женщина за рулём "Мазды" скончалась на месте, а 49-летний водитель "Фольксвагена" получил травмы и был госпитализирован.

Обстоятельства аварий выясняет дорожная полиция.