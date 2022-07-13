ента новостей

11:12
Активно строят социальные объекты
10:44
В Ленобласти перекроют мост через Свирь для прохода вверх по реке состава «МБ-1204» + «Александрит» + «Вулкан»
10:36
В Ленобласти в ДТП погибла 74-летняя женщина-водитель
09:40
Что с финской визой?
09:28
Появится альтернативная валюта?
09:12
В Ленобласти водителя достали из перевернувшегося автомобиля
00:14
Стал известен новый состав штаба СКА: Валерий Брагин стал консультантом
16:13
«Сурганова и Оркестр» выступят на ROOF FEST
16:09
Ладожский мост разведут для прохода вверх по реке яхты «Штормовая чайка»
13:04
В Петербурге пресечена деятельность подпольного казино
13:02
В Петропавловском соборе прошло богослужение в День апостолов Петра и Павла
09:57
Закрыли подпольное казино
09:34
Гражданство по упрощенке
08:48
Их освободили от платы за аренду
17:23
Александр Бельский встретился с представителями киберспортивного сообщества города
17:18
На Мамаевом кургане установят памятник павшим воинам-ленинградцам
17:14
Беременные Северной столицы отметили день семьи, любви и верности
17:02
Политолог Марков охарактеризовал выступление «Би-2» на Суперкубке как пощечину россиянам
14:44
В Петербурге адержали мужчину, нанесшего ножевое ранение оппоненту в ходе конфликта из-за парковочного места
14:30
В СПбГУ вручили дипломы выпускникам-политологам
14:27
Конкурс "Ближний круг"
14:22
В Ленобласти определили лучших специалистов-кинологов Северо-Западного округа Росгвардии
11:02
Когда бензин станет дешевле
09:50
Что пить в жару
09:39
Косолапый подрался сам с собой
15:34
Группе «Би-2» досталось от зенитовских болельщиков, а вот Розенбаума уважают все
09:27
Что творится с тарифами ЖКХ?
08:46
Переводы станут бесплатными
08:29
Субсидии для бизнеса
21:47
Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ умер после совершённого на него покушения
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти в ДТП погибла 74-летняя женщина-водитель

В Ленобласти в ДТП погибла 74-летняя женщина-водитель

0
18
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
В ДТП под Сосновым Бором погибла 74-летняя женщина-водитель из Петербурга

Вчера вечером около 18 часов на 20 километре дороги "Коваши - Сосновый Бор" произошло смертельное ДТП. Автомобиль "Мазда", под управлением 74-летней жительницы Петербурга, врезался во встречный автомобиль "Фольксваген Мультивэн". По предварительной информации, ДТП произошло в момент поворота "Мазды" налево по ходу движения.

В результате, женщина за рулём "Мазды" скончалась на месте, а 49-летний водитель "Фольксвагена" получил травмы и был госпитализирован.

Обстоятельства аварий выясняет дорожная полиция.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Ломоносовский район ДТП
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

4-07-2022, 12:35
В Ленобласти иномарка вылетела с дороги в Вуоксу, погибла пожилая женщина
12-04-2021, 11:58
В Ленобласти произошло смертельное ДТП
12-07-2021, 10:18
В Ленобласти в ДТП погибли два человека
23-07-2020, 12:33
В ленобласти в ДТП погибла женщина водитель
26-11-2019, 10:46
Смертельное ДТП в Лодейнопольском районе Ленобласти
18-05-2021, 10:39
В Ленобласти произошло смертельное ДТП на трассе Р-23 "Псков"

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
34
Сегодня, 10:36
В Ленобласти в ДТП погибла 74-летняя женщина-водитель
0
52
Сегодня, 09:12
В Ленобласти водителя достали из перевернувшегося автомобиля
0
312
5-07-2022, 12:31
В Кудрово иномарка сбила пенсионерку
0
287
4-07-2022, 13:51
В Петербурге «Лада Веста» сбила подростка на самокате
Наверх