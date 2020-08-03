В Петербурге пожилая велосипедистка погибла под колесами иномаркип

В минувшую субботу около 13 часов у дома 8 по Рябовскому шоссе произошло ДТП с участием велосипедиста. Автомобиль «Мицубиси Паджеро Спорт» под управлением 65-летнего владельца двигался от улицы Коммуны к Лесопарковой, и в прямом направлении в левой полосе движения совершил наезд на велосипедистку, 66-летнюю женщину.

Велосипед двигался по правой полосе движения и совершил внезапное перестроение в левую полосу. В результате ДТП велосипедистка скончалась на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи.