В минувшую субботу около 13 часов у дома 8 по Рябовскому шоссе произошло ДТП с участием велосипедиста. Автомобиль «Мицубиси Паджеро Спорт» под управлением 65-летнего владельца двигался от улицы Коммуны к Лесопарковой, и в прямом направлении в левой полосе движения совершил наезд на велосипедистку, 66-летнюю женщину.
Велосипед двигался по правой полосе движения и совершил внезапное перестроение в левую полосу. В результате ДТП велосипедистка скончалась на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи.
В Петербурге пожилая велосипедистка погибла под колесами иномаркип
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Опубликовал: Fedorov
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Пожилая велосипедистка попала под иномарку на Рябовском шоссе. Женщина погибла на месте происшествия.
В минувшую субботу около 13 часов у дома 8 по Рябовскому шоссе произошло ДТП с участием велосипедиста. Автомобиль «Мицубиси Паджеро Спорт» под управлением 65-летнего владельца двигался от улицы Коммуны к Лесопарковой, и в прямом направлении в левой полосе движения совершил наезд на велосипедистку, 66-летнюю женщину.
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