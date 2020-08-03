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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге пожилая велосипедистка погибла под колесами иномаркип

В Петербурге пожилая велосипедистка погибла под колесами иномаркип

0
74
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
ВКонтакте
Пожилая велосипедистка попала под иномарку на Рябовском шоссе. Женщина погибла на месте происшествия.

В минувшую субботу около 13 часов у дома 8 по Рябовскому шоссе произошло ДТП с участием велосипедиста. Автомобиль «Мицубиси Паджеро Спорт» под управлением 65-летнего владельца двигался от улицы Коммуны к Лесопарковой, и в прямом направлении в левой полосе движения совершил наезд на велосипедистку, 66-летнюю женщину.
Велосипед двигался по правой полосе движения и совершил внезапное перестроение в левую полосу. В результате ДТП велосипедистка скончалась на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Красногвардейский район ДТП велосипедист пенсионеры
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