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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге мигранта подозревают в совращении 12-летней девочки

В Петербурге мигранта подозревают в совращении 12-летней девочки

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Опубликовал: Anton78
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В Невском районе Петербурга задержан 55-летний гражданин Киргизии, подозреваемый в действиях сексуального характера

Вчера вечером к полицейским Невского района Петербурга обратилась 35-летняя петербурженка, которая сообщила о том, что 30 апреля около 20 часов на детской площадке возле их дома 18 на Русановской улице неизвестный совершил действия сексуального характера в отношении ее дочери 2009 года рождения, после чего с места происшествия скрылся.

Вчера в результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в преступлении возле дома 18 на Русановской улице по горячим следам задержан 55-летний неработающий гражданин Киргизии. Подозреваемый, зарегистрированный в поселке Тельмана Тосненского района Ленобласти, прибыл в Россию 16 февраля 2021 года с целью работы, состоит на миграционном учете.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Невский район насильник мигранты
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