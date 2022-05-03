В Петербурге мигранта подозревают в совращении 12-летней девочки

Вчера вечером к полицейским Невского района Петербурга обратилась 35-летняя петербурженка, которая сообщила о том, что 30 апреля около 20 часов на детской площадке возле их дома 18 на Русановской улице неизвестный совершил действия сексуального характера в отношении ее дочери 2009 года рождения, после чего с места происшествия скрылся.

Вчера в результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в преступлении возле дома 18 на Русановской улице по горячим следам задержан 55-летний неработающий гражданин Киргизии. Подозреваемый, зарегистрированный в поселке Тельмана Тосненского района Ленобласти, прибыл в Россию 16 февраля 2021 года с целью работы, состоит на миграционном учете.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.