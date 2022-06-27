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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге Полицейские спасли пенсионера и предотвратили распространение пожара

В Петербурге Полицейские спасли пенсионера и предотвратили распространение пожара

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25
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ГУ МВД
Полицейские Петродворцового района спасли пенсионера и предотвратили распространение пожара

Сотрудники полиции Петродворцового района Петербурга благодаря ряду оперативных действий спасли пенсионера, предотвратили распространение пожара и продолжили несение службы.
Вечером минувшей субботы около 18 часов сотрудники отдела ГИБДД ОМВД России по Петродворцовому району: майор полиции Антон Зотов и капитан полиции Дмитрий Васильев, во время исполнения своих служебных обязанностей, обнаружили возгорание частного дома.

Полицейские незамедлительно среагировали на ситуацию. Проследовав к полыхающему дому, они не раздумывая бросились в эпицентр пожара и спасли 69-летнего пенсионера, который лишен возможности свободно передвигаться.

Благодаря оперативным действиям полицейских трагедию удалось предотвратить. Сейчас жизни спасенного ничего не угрожает, пожар оперативно локализовали.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Петродворцовый район пожар
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