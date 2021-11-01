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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге полицейские спасли собаку

В Петербурге полицейские спасли собаку

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
ГУ МВД
Сотрудники ЦКС ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области спасли потерявшуюся хаски, которая провалилась в люк

Утром минувшей субботы, около 7 часов 00 минут в поселке Янино, Всеволожского района Ленинградской области лейтенант полиции Бурова Вера и капитан полиции Кононенко Елена услышали собачий вой со стороны пустыря недалеко от центра кинологической службы. Сотрудницы решили проверить откуда доносятся звуки и обнаружили в люке с водой собаку породы хаски. Животное было измучено, пытаясь выбраться из колодца собака сильно повредила передние лапы. Достав хаски из люка, девушки отнесли ее в дежурную часть ЦКС, где вымыли, накормили и обработали раны. Затем собаку отвезли в ветеренарную клинику, чтобы проверить на скрытые повреждения, а также наличие чипа.
Сотрудницы полиции передали информацию о спасенном животном руководству. Было принято решение оставить собаку в кинологическом центре до установления личности хозяев животного.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район
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