В Петербурге полицейские спасли собаку

Утром минувшей субботы, около 7 часов 00 минут в поселке Янино, Всеволожского района Ленинградской области лейтенант полиции Бурова Вера и капитан полиции Кононенко Елена услышали собачий вой со стороны пустыря недалеко от центра кинологической службы. Сотрудницы решили проверить откуда доносятся звуки и обнаружили в люке с водой собаку породы хаски. Животное было измучено, пытаясь выбраться из колодца собака сильно повредила передние лапы. Достав хаски из люка, девушки отнесли ее в дежурную часть ЦКС, где вымыли, накормили и обработали раны. Затем собаку отвезли в ветеренарную клинику, чтобы проверить на скрытые повреждения, а также наличие чипа.

Сотрудницы полиции передали информацию о спасенном животном руководству. Было принято решение оставить собаку в кинологическом центре до установления личности хозяев животного.