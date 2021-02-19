В Колпино полицейские спасли пожилую семейную пару при пожаре

Поздним вечером минувшей среды, около 23.40 при патрулировании территории в городе Колпино на улице Танкистов наряд патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Колпинскому району Санкт-Петербурга заметил дым в частном секторе. Сотрудники наряда – 31-летний инспектор, лейтенант полиции Николай Магер и 25-летний полицейский водитель, старший сержант полиции Алексей Тихонов сразу же направились на место предполагаемого возгорания и установили источник дыма, увидев горящее здание на территории садоводства. В считанные секунды полицейские открыли ворота садоводства, въехали на территорию, подбежали к горящему зданию и предприняли попытку открыть дом. На их крики и шум проснулись пожилые владельцы дома, которые спали, не подозревая об угрозе.

Сотрудники полиции проникли в дом и вывели на улицу 65-летних хозяев дома, а также их собаку, вызвали на место происшествия работников пожарной службы и бригаду скорой помощи. Пенсионеры в результате происшествия не пострадали.

Благодаря отважным и оперативным действиям сотрудников полиции удалось спасти жизнь и вовремя сохранить здоровье людей.

Руководством ГУ МВД России принято решение о поощрении данных сотрудников полиции.