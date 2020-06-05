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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали мошенника, похитевшего деньги у пенсионерки

В Петербурге задержали мошенника, похитевшего деньги у пенсионерки

0
123
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
© CC0
Во Фрунзенском районе Петербурга задержали подозреваемого в хищении денег у пенсионерки под предлогом обслуживания вентиляционной трубы

20 апреля 2020 года около пяти часов вечера в полицию Фрунзенского района поступило сообщение от 33-летней гражданки о том, что неизвестный мужчина пришел в квартиру к ее  87-летней бабушке, расположенную в одном из домов по улице Будапешской. Представившись сотрудником ЖКХ, злоумышленник  предложил за 7 тысяч рублей произвести определенные работы якобы для улучшения работы вентиляционной трубы. После того, как пенсионерка передала неизвестному указанную сумму, он протер влажной тряпкой вентиляционное отверстие и ушел. Женщина поняла, что данная услуга таких денег не стоит, и связалась с родственниками.

Утром минувшего вторника в 09:15 сотрудники полиции в своей квартире одного из домов по проспекту Маршала Блюхера по подозрению в совершении данного преступлении задержали 23-летнего неработающего мужчину.
Возбуждено уголовное дело  по  части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Фрунзенский район мошенничество пенсионеры
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