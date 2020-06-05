В Петербурге задержали мошенника, похитевшего деньги у пенсионерки

20 апреля 2020 года около пяти часов вечера в полицию Фрунзенского района поступило сообщение от 33-летней гражданки о том, что неизвестный мужчина пришел в квартиру к ее 87-летней бабушке, расположенную в одном из домов по улице Будапешской. Представившись сотрудником ЖКХ, злоумышленник предложил за 7 тысяч рублей произвести определенные работы якобы для улучшения работы вентиляционной трубы. После того, как пенсионерка передала неизвестному указанную сумму, он протер влажной тряпкой вентиляционное отверстие и ушел. Женщина поняла, что данная услуга таких денег не стоит, и связалась с родственниками.

Утром минувшего вторника в 09:15 сотрудники полиции в своей квартире одного из домов по проспекту Маршала Блюхера по подозрению в совершении данного преступлении задержали 23-летнего неработающего мужчину.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.