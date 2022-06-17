В Ленобласти задержан подозреваемый в хищении автомобиля медицинского учреждения

14 ноября 2021 года в 8 часов 10 минут в дежурную часть ОМВД России по Тихвинскому району Ленинградской области поступило сообщение от 29-летнего начальника автохозяйства местной больницы о том, что в период с 21.00 13 ноября до 7.30 14 ноября 2021 года от дома №7/1 по Больничному проезду неизвестный злоумышленник похитил автомобиль «Газон Некст» с надписью «Медслужба», принадлежащий медицинскому учреждению. Стоимость автомобиля 4 миллиона рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ (кража). Впоследствии автомобиль был обнаружен брошенным в лесу. Дальнейшие оперативно-розыскные мерпориятия были направлены на розыск лица, причастного к хищению.

16 июня 2022 года в 14 часов 40 минут возле дома №23 1-го микрорайона в городе Тихвин сотрудниками полиции по подозрению в совершении указанного преступления был задержан 39-лений неработающий местный житель.

Мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Установлено, что задержанный находится под подпиской о невыезде за кражу автомобиля в июле прошлого года у мужчины.