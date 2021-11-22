В Петербурге полиция ищет педофила

Вчера вечером к полицейским Приморского района Петербурга обратилась 40-летняя женщина, которая сообщила стражам порядка о том, что 28 октября 2021 года неизвестный мужчина, находясь в гостях в квартире дома 14 на улице Сизова, Приморского района Петербурга, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее сына, 2013 года рождения, который пришел к своему однокласснику.

Приняты меры к розыску подозреваемого.

В настоящее время проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.