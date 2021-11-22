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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге полиция ищет педофила

В Петербурге полиция ищет педофила

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Опубликовал: Вадик Котов
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ВКонтакте
Неизвестный, находясь в гостях, изнасиловал в октябре ребенка, пришедшего к своему однокласснику.

Вчера вечером к полицейским Приморского района Петербурга обратилась 40-летняя женщина, которая сообщила стражам порядка о том, что 28 октября 2021 года неизвестный мужчина, находясь в гостях в квартире дома 14 на улице Сизова, Приморского района Петербурга, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее сына, 2013 года рождения, который пришел к своему однокласснику.

Приняты меры к розыску подозреваемого. 

В настоящее время проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: Конкретно.ру
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