В Петербурге неизвестный злодей обокрал квартиру пожилой женщины

Накануне днем около 13 часов 44 минут к полицейским Кировского района Петербурга обратилась пожилая женщина, 1932 года рождения, с заявлением о том, что в период с 12.06.2020 до 13:00 07.06.2022 неизвестный злоумышленник, проник в принадлежащую ей квартиру в доме 115 по Ленинскому проспекту откуда совершил хищение: двух икон, бытовой техники, имущества и украшений на общую сумму 123000 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража).

Полицейскими проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание преступника.