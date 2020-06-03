В Ленобласти задержали двоих мужчин обокравших пенсионера

В минувший понедельник полицейские задержали двоих граждан в возрасте 32 и 31 года, которые в январе 2020 у пожилого мужчины 1947года рождения, с принадлежащей ему банковской карты списали 167000 рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Установлено, что злоумышленники, техническим способом со старого телефона гражданина, переустановили мобильное приложение онлайн-банка на другой смартфон и после этого сняли указанные денежные средства.

Злоумышленники задержаны на основании статьи 91 УПК РФ.