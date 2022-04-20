В Ленобласти задержали пиромана за поджог автомобиля в Петербурге

Вчера в садоводстве "Надежда", в Выборгском районе Ленинградской области полицейские задержали 36-летнего тестировщика из петербургской компании, которая занимается разработкой программного обеспечения. Задержанный подозревается в поджоге автомашины "Лада Веста".

Сгоревший автомобиль принадлежал 33-летней специалистке страховой компании. Вечером 18 апреля она припарковала автомобиль на проезжей части возле дома 41 по проспекту Науки, в Калининском районе Петербурга. Приблизительно в 2 часа ночи очевидцы заметили пожар. Огонь охватил практически весь автомобиль и уничтожил все его сгораемые части.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Злоумышленника отпустили под подписку о невыезде.