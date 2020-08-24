В Петербурге полицейские пресекли деятельность так называемых «барсеточников»

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции Невского района Санкт-Петербурга установили двух участников этнической организованной группы так называемых «барсеточников». Их задержали по горячим следам после очередной кражи имущества из автомобиля.

Все произошло утром 18 августа 2020 года у дома 32 на Искровском проспекте. Тогда злоумышленники похитили из салона автофургона имущество водителя на 25 тысяч рублей. Уже спустя час после сообщения о краже сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали похитителей. Ими оказались граждане в возрасте 28 и 35 лет, старший – уроженец одной из стран на Кавказе, второй – юга России. Оба находятся в Петербурге без регистрации. По факту кражи возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ.

При этом при проведении процессуальных действий в отделе полиции старший фигурант попытался дать взятку должностному лицу, предложив 100 тысяч рублей за непривлечение его к ответственности. Данный факт был задокументирован и передан в СО по Невскому району ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу. По материалам, переданным полицией, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 3 статьи 291 УК РФ.

Один из подозреваемых заключен под стражу, второму избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

У полиции есть основания полагать, что задержанные могут быть причастны к целой серии преступлений. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все факты противоправной деятельности, связанной с хищениями имущества автомобилистов.