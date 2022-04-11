В Петербурге раскрыли разбойные нападения 10-летней давности

«Оперативниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области при силовой поддержке сотрудников Специального полка полиции задержаны четверо жителей Северной столицы и Ленобласти, двое из которых ранее судимы. Они подозреваются в серии разбойных нападений, которые были совершены более девяти лет назад», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, в октябре 2012 года злоумышленники ворвались в магазин кожи и меха на бульваре Новаторов Санкт-Петербурга. Под угрозой похожих на огнестрельное оружие предметов они похитили различные товары на сумму три миллиона рублей.

Аналогичное преступление было совершено в декабре того же года. В магазине на улице Савушкина добычей нападавших стали 30 шуб. Спустя полтора месяца объектом для разбоя стало медицинское учебное заведение. Связав охранника, фигуранты вскрыли банкомат и похитили 5,9 млн рублей. По каждому эпизоду возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий личности подозреваемых были установлены. Во время обысков в их жилищах были изъяты переделанный для стрельбы обычными патронами деактивированный автомат, боевой и газовый пистолеты, боеприпасы, более ста мобильных телефонов, поддельные документы и четыре шубы, похищенные в ходе нападений. Дома у одного из задержанных полицейские обнаружили оборудованную системой освещения и термобоксами ферму для выращивания конопли, а также вещества растительного происхождения, которые направлены для проведения экспертизы.

В отношении двоих подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Следователи и оперативники проверяют их на причастность к аналогичным противоправным деяниям, в том числе совершенным в других регионах России», - уточнила Ирина Волк.