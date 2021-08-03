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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге водитель такси стал жертвой разбоя в собственной квартире

В Петербурге водитель такси стал жертвой разбоя в собственной квартире

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Опубликовал: Anton78
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В Красносельском районе Петербурга ограбили водителя такси почти полтора миллиона рублей

Накануне ночью, приблизительно в начале первого часа в квартиру 40-летнего водителя такси, расположенную на улице Летчика Лихолетова ворвались двое неизвестных мужчин. Под угрозой предмета, похожего на пистолет злоумышленники заставили мужчину открыть сейф, из которого похитили 1,4 миллиона рублей.

Прихватив мобильный телефон жертвы стоимостью 10 000 рублей, преступники скрылись.

На указанном доме установлены камеры видеонаблюдения, записи просмотрены. Оба разбойника были в медицинских масках, на одном из них была одета куртка с капюшоном, другой носил на голове темную панаму.

По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 162 УК РФ.

Источник: Конкретно.ру
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