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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге вор-рецидивист под видом газовщика обокрал пенсионерку

В Петербурге вор-рецидивист под видом газовщика обокрал пенсионерку

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
ГУ МВД
Житель Кемеровской области под видом коммунального работника обокрал пожилую петербурженку

В 19 отдел полиции Выборгского района Петербурга обратилась 83-летняя петербурженка, проживающая в доме 28 по проспекту Мориса Тореза. Пенсионерка сообщила, что к ней в квартиру позвонил молодой мужчина, представился работником коммунальной службы и предложил проверить газовые коммуникации. Находясь на кухне, визитер воспользовался невнимательностью хозяйки и умыкнул со стола сотовый телефон. После этого мужчина предложил пенсионерке проверить напор воды в системе водоснабжения. Злоумышленник оставил хозяйку на кухне следить за потоком воды в кране, а сам якобы отправился в ванную комнату для аналогичного замера водяного напора. На самом же деле, как оказалось, визитер прошел в комнату и забрал из лежащей на диване сумочки кошелек с 12 тысячами рублей. После этого «коммунальщик» поспешил покинуть квартиру.

По заявлению Веры Николаевны сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража). В течение суток, по «горячим» следам, сотрудники уголовного розыска установили и задержали злоумышленника. Им оказался профессиональный вор, имеющий несколько судимостей за имущественные преступления. 26-летний Александр родился в Кемеровской области, там и зарегистрирован. В Петербурге проживает нелегально в Кировском районе в снимаемой квартире. Полицейским задержанный признался, что украденные у пенсионерки деньги уже потратил на личные нужды. Похищенный же телефон оказался при нем и был возвращен потерпевшей.

По ходатайству следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудники полиции устанавливают другие факты противоправной деятельности задержанного.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Выборгский район кража пенсионеры
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