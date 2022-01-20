В Ленобласти лжебезопасник Сбера оставил пенсионерку без 70 тысяч рублей

Вчера к полицейским Тихвинского района Ленинградской области обратилась 72-летняя местная жительница. Днем раньше на её сотовый телефон позвонил мужчина, который представился сотрудником Сбербанка. Телефонный собеседник рассказал пенсионерке, что хранить денежные средства на карточке становится небезопасно и для надёжности посоветовал перевести деньги на новый счёт, реквизиты которого продиктовал. Пожилая женщина поверила злоумышленнику. Она направилась к банкомату и перевела на продиктованный счёт почти 70 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).