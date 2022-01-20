ента новостей

15:33
В Ленобласти лжебезопасник Сбера оставил пенсионерку без 70 тысяч рублей
15:20
В Ленобласти при столкновении грузовиков один человек погиб и один получил травмы
12:58
Выставка «Растревоженная память»
12:51
Северная Корея заявила, что пересмотрит свой мораторий на ядерные испытания и испытания ракет большой дальности
12:44
В Петербурге пресечена деятельность интернет-магазина по сбыту наркотиков
12:37
В Ленобласти полицейские изъяли около 35 кг синтетических наркотиков
10:36
Бельский призвал к открытости
10:12
Мошенники обманули пенсионерок
09:52
Пластиковые карты исчезнут?
20:02
Россельхознадзор не пропустил в Петербург партию рыбной продукции
19:59
«Алые паруса» номинированы на международную премию
16:44
Американский баскетболист Сонни Уимс подвергся расистским оскорблениям со стороны фанатов в Китае
16:37
В Петербурге задержана женщина с крупной партией кокаина
16:32
В Петербурге задержали девушку, пытавшуюся вскрыть банкомат в Ленобласти
14:40
В Петербурге расрыто «заказное» убийство 11-летней давности
14:28
Гонконг планирует убить 2000 хомяков из-за опасений по поводу Covid
13:34
В Петербурге аферист выманил у женщины 9 миллионов рублей
13:29
Инфляция в Великобритании достигла самого высокого уровня за 30 лет
13:26
Администрация Байдена бесплатно раздаст населению 400 миллионов масок
13:11
В Ленобласти задержали злоумышленника обманувшего пенсионера
13:04
В Петербурге иномарка насмерть сбила пожилого мужчину
13:00
В Петербурге школьницу доставили в больницу после удара стулом
12:56
В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в домашнем насилии
09:56
Беглов в лидерах года
08:46
Крещение должно быть безопасным
08:29
В лидерах по удаленщикам
00:20
Семеро хоккеистов СКА попали в расширенный состав сборной перед Олимпиадой, но в строю сейчас только четверо
11:32
Выставка «СТОП-КАДР»
11:18
Снова против Шнурова
10:56
В США авиакомпании просят Байдена о «немедленном вмешательстве» в 5G
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти лжебезопасник Сбера оставил пенсионерку без 70 тысяч рублей

В Ленобласти лжебезопасник Сбера оставил пенсионерку без 70 тысяч рублей

0
0
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Лжебезопасник Сбера оставил без 70 тысяч рублей пенсионерку из Тихвина

Вчера к полицейским Тихвинского района Ленинградской области обратилась 72-летняя местная жительница. Днем раньше на её сотовый телефон позвонил мужчина, который представился сотрудником Сбербанка. Телефонный собеседник рассказал пенсионерке, что хранить денежные средства на карточке становится небезопасно и для надёжности посоветовал перевести деньги на новый счёт, реквизиты которого продиктовал. Пожилая женщина поверила злоумышленнику. Она направилась к банкомату и перевела на продиктованный счёт почти 70 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Тихвинский район мошенничество пенсионеры
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

17-11-2021, 10:30
Пенсионерка из Мурино перевела мошенникам более 370 тысяч рублей
26-08-2021, 12:47
В Ленобласти лжебезопасники банка обманули пенсионерку
16-11-2021, 10:29
В Ленобласти аферисты оставили без денег пенсионерку
26-11-2021, 14:31
Пенстонерка из Гатчины перевела мошенникам 700 тысяч рублей
11-05-2021, 11:42
В Ленобласти пенсионерка поверила лжебезопаснику Сбера и осталась без денег
22-09-2021, 14:18
В Ленобласти лжеполицейский выманил у пенсионерки почти 9 тысяч рублей

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
13
Сегодня, 15:20
В Ленобласти при столкновении грузовиков один человек погиб и один получил травмы
0
115
Вчера, 13:04
В Петербурге иномарка насмерть сбила пожилого мужчину
0
135
18-01-2022, 10:25
В Петербурге 12-летний мальчик попал под иномарку
0
223
17-01-2022, 10:55
В ДТП на КАД пострадали 5-летний ребенок и его мать
Наверх