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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге пенсиоерка отдала мошенникам почти миллион рублей

В Петербурге пенсиоерка отдала мошенникам почти миллион рублей

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56
Опубликовал: Fedorov
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63-летняя жительница Васильевского острова перевела мошеннику 935 250 рублей

Утром минувшего вторника 63-летней пенсионерке на сотовый телефон с различных номеров названивал неизвестный мужчина. Он представлялся сотрудником правоохранительных органов. Лжеполицейский сообщил, что её накопления в Сбербанке под угрозой хищения. Для их якобы сохранения, пенсионерка обналичила вклад и перевела 55-ю операциями через терминалы на указанные ей счета 835 250 рублей.
Затем, выполняя указания афериста, пенсионерка оформила кредит в Сбербанке на сумму 100 000 рублей и перевела на указанный неизвестным собеседником счет.

Общий ущерб составил 935 250 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ "мошенничество".

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Васильевский остров мошенничество пенсионеры
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