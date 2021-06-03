В Петербурге пенсиоерка отдала мошенникам почти миллион рублей

Утром минувшего вторника 63-летней пенсионерке на сотовый телефон с различных номеров названивал неизвестный мужчина. Он представлялся сотрудником правоохранительных органов. Лжеполицейский сообщил, что её накопления в Сбербанке под угрозой хищения. Для их якобы сохранения, пенсионерка обналичила вклад и перевела 55-ю операциями через терминалы на указанные ей счета 835 250 рублей.

Затем, выполняя указания афериста, пенсионерка оформила кредит в Сбербанке на сумму 100 000 рублей и перевела на указанный неизвестным собеседником счет.

Общий ущерб составил 935 250 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ "мошенничество".