В Ленобласти в багажнике иномарки обнаружена крупная партия мефедрона

В минувшую среду около половины шестого часа вечера на 6 километре автодороги «д. Старая-д. Кудрово» во Всеволожском районе Ленинградской области сотрудники ДПС ГИБДД УМВД России по Всеволожскому району за административное правонарушение остановили автомобиль «Ауди А6». Внимание полицейских привлек нечитаемый государственный регистрационный знак иномарки.

Машиной управлял 26-летний Герман - неработающий житель Фрунзенского района Санкт-Петербурга. При осмотре автомобиля в багажнике в месте для хранения запасного колеса инспекторами был обнаружен и изъят крупный сверток с веществом. Согласно результатам экспертизы им оказалось наркотическое средство синтетического происхождения «мефедрон». Общая масса изъятого - 1284,6 грамма.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 228 УК РФ. Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают каналы поставки наркотиков, а также всех эпизодов противоправной деятельности подозреваемого и его соучастников.