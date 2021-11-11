В Петербурге задержала двух мужчин, обманувших пенсионера

8 ноября 2021 года в полицию поступило заявление от 87-летнего мужчины, в котором он просит привлечь к ответственности мужчину, который под предлогом проведения благотворительных акций для пенсионеров от Администрации Выборгского района Санкт-Петербурга, ввел в заблуждение заявителя, и обманным путем заставил приобрести ультрафиолетовый стерилизатор модели «Дефендер» за денежные средства в размере 29 тысяч рублей. Рыночная стоимость проданного изделия составляет 3 тысячи рублей.

По данному факту 9 ноября было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).

В рамках оперативно-розыскных мероприятий был обнаружен автомобиль «Mercedes-Benz», которым управлял 34-летний мужчина. Полиция провела осмотр автомобиля, в результате чего из автомобиля изъяты: коробка с ультрафиолетовым стерилизатором модели «Дефендер», договоры купли-продажи на подобные приборы. Так же был произведен обыск в квартире у одного из подозреваемых в поселке Бугры Ленинградской области. В ходе обыска из квартиры был изъят договор купли-продажи с заявившем пенсионером.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий, за совершение вышеуказанного преступления были задержаны двое мужчин в возрасте 34 лет. Ранее мужчины были неоднократно судимы. Подозреваемые были задержаны в соответствии со статьей 91 УПК РФ.