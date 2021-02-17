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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали участника ограбления магазина одежды

В Петербурге задержали участника ограбления магазина одежды

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Опубликовал: Fedorov
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Фото:
ГУ МВД
Полицейские задержали подозреваемого в открытом хищении одежды из магазина в торговом центре в Красногвардейском районе

6 февраля текущего года неизвестные злоумышленники, находясь в помещении магазина верхней женской одежды в торгово-развлекательном комплексе на Заневском проспекте, совершили открытое хищение товара (три женских пальто с отделкой из натурального меха) и с места происшествия скрылись. Сумма ущерба составила не менее 60 тысяч рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж).

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления уголовного розыска Главка по  подозрению в совершении указанного преступления задержан 20-летний уроженец одного из среднеазиатских государств.

Установлено, что задержанный въехал на территорию России с целью трудоустройства, но в настоящее время его патент просрочен, а временная регистрация является фиктивной. Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий с целью установления местонахождения похищенного имущества и задержанию остальных участников преступления. Кроме того, полицейские устанавливают иные эпизоды противоправной деятельности задержанного.

Источник: ГУ МВД
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