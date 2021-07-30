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Питерец.ру » Общество » Раскрыта схема с фиктивной вакцинацией

Раскрыта схема с фиктивной вакцинацией

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
В Петербурге задержали человека, занимающегося подделкой документов о вакцинации

Прививка от коронавируса – средство защиты от этого заболевания. Поэтому в нашей стране идет активная вакцинация. Все больше начинает прививаться, чтобы защитить себя от этого опаснейшего недуга.

Однако для кого-то вакцинация становится поводом заработать. Есть ли люди, которые прививку делать не хотят, а в документе о прохождении вакцинации нуждаются. Этот спрос рождает предложение и приводит к появлению мошеннических схем. Одна из них была раскрыта сотрудниками петербургской полиции.

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице задержан 36 летний мужчина. Его обвиняют в мошенничестве и подделке документов. Против петербуржца возбуждено уголовное дело. Этого человека подозревают в организации бизнеса по продаже фиктивных справок о прохождении вакцинации.

В его квартире были найдены справки с результатами ПЦР-тестов, сертификаты с QR-кодами и прочие улики. В число подозреваемых также входят 31-летняя сожительница этого гражданина, работающая врачом, и 53-летняя медсестра.

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