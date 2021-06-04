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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге мошенники навязали женщине два кредита

В Петербурге мошенники навязали женщине два кредита

0
60
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
PiXABAY
В Петероградском районе Петербурга воспитательнице детсада аферисты навязали два кредита

Накануне днем 53-летняя воспитательница детского сада из Петроградского района Петербурга обратилась к полицейским и сообщила о том, что на её сотовый телефон поступали звонки от неизвестных, которые представлялись сотрудниками банка «ВТБ». Введя женщину в заблуждение, аферисты заставили ее взять два кредита в указанном банке на общую сумму 2 347 402 рубля.
После этого женщина перевела указанную сумму через банкомат на Левашовском проспекте на
продиктованные по телефону счета.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Источник: Конкретно.ру
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