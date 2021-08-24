В Петербурге жертвой аферистов стал иностранец

Вчера днем, около 15 часов неизвестный злоумышленник с телефонного номера с кодом Москвы позвонил на сотовый телефон 44-летнего подданного Великобритании. Иностранец преподает английский в школе иностранных языков, проживает в Петербурге по рабочей визе.

Аферист представился британцу сотрудником ВТБ и сообщил, что с его счета якобы какие-то злоумышленники пытаются списать денежные средства. Мошенник попросил продиктовать ему код, пришедший в SMS-сообщении, после чего с карты иностранца списалось 297 822 рубля.

По заявлению о мошенничестве проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.