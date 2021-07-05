Из-за большого количества людей юный футбольный болельщик отстал от родителей при посещении одного из матчей Чемпионата Европы по футболу 2020 возле стадиона «Арена - Санкт-Петербург».
Поиски, предпринятые родственниками, результатов не дали, тогда они обратилась к росгвардейцам. Ситуацию осложнило то, что мальчик не владеет русским языком.
Патруль ОМОН Северо-Западного округа Росгвардии передал по радиосвязи остальным сотрудникам информацию об инциденте и приметах ребёнка. Сотрудники Росгвардии незамедлительно организовали его поиск, и спустя считанные минуты, мальчика нашли и сопроводили к родителям.
Мама ребенка выразила признательность росгвардейцам за оперативную помощь.
Росгвардейцы нашли юного болельщика, потерявшегося возле «Арены - Санкт-Петербург»
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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Росгвардия
Росгвардейцы нашли юного болельщика, потерявшегося возле «Арены - Санкт-Петербург»
Из-за большого количества людей юный футбольный болельщик отстал от родителей при посещении одного из матчей Чемпионата Европы по футболу 2020 возле стадиона «Арена - Санкт-Петербург».
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