Росгвардейцы помогают иностранным болельщикам во время проведения в Санкт-Петербурге Чемпионата Европы по футболу 2020

На Чемпионате Европы по футболу 2020 в Санкт-Петербурге росгвардейцы-переводчики, несущие службу по охране общественного порядка и безопасности, оказали помощь сотням иностранных граждан.

В Санкт-Петербург прибыло подразделение курсантов Новосибирского военного ордена Жукова института им. генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации, владеющих английским, немецким и китайским языками, которые обучаются по специальности лингвист-переводчик. Во время главного футбольного праздника этого года они помогают иностранным болельщикам, оказавшимся в затруднительном положении. Чаще всего футбольные фанаты обращаются за помощью в передвижении по городу, к стадиону «Санкт-Петербург», фан-зонам, музеям и памятникам города, транспортным объектам. Также нескольким туристам было организована оказание доврачебной помощи в ожидании прибытия медицинских работников. Кроме того, военнослужащие Росгвардии разъясняют иностранным болельщикам правила пребывания и противоэпидемиологические меры на территории спортивных объектов, фан-зон и мест людей.