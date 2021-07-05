В Петербурге мошенники выманили у пенсионерки 673 000 рублей

Средь бела дня первого июля 68-летней женщине на стационарный телефон в квартире на улице Ленсовета в Московском районе Петербурга позвонила неизвестная. Аферистка уверенным голосом представилась «следователем из Москвы» Майсак Ксенией Сергеевной.

В разговоре опытная мошенница убедила пожилую женщину снять со счетов все имеющиеся у неё денежные средства и перевести их на «безопасные счета». В итоге пенсионерка перевела злоумышленникам 673 000 рублей.

Пенсионерка поняв через четыре дня, что стала жертвой мошенников, отправилась к полицейским.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ.