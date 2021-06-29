Он торговал поддельными справками

Предприимчивые люди находились во все времена. Человеческий ум способен генерировать различные идеи, придумывать схемы и находить способы для обогащения. Проблема в том, что не всегда это укладывается в рамки закона. Но даже Остап Бендер говорил, что кодекс надо чтить.

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице задержали мужчину, занимающегося продажей поддельных документов по ковиду. Этого человека удалось выявить с помощью контрольной закупки, произведенной через «всемирную паутину».

Предприимчивый гражданин торговал справками об отсутствии коронавируса. За них он просил 1900 рублей. Сначала эти деньги поступали в виде предоплаты на банковскую карту злоумышленника, ну а затем клиент получал поддельный документ.

Представители силовых структур задержали подозреваемого прямо на месте. В машине этого гражданина было найдено множество медицинских бланков. В ходе экспертизы оказалось, что на проданной справке были поддельные печати врача и медучреждения. Теперь предприимчивому гражданину предстоит ответить за свои действия перед судом.