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Питерец.ру » Происшествия » Более 1,7 миллиона рублей отдала аферистам пенсионерка из Красногвардейского района

Более 1,7 миллиона рублей отдала аферистам пенсионерка из Красногвардейского района

0
26
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
© CC0
В Красногвардейском районе Петербурга более 1,7 миллиона рублей отдала мошенникам пенсионерка

В период с 20 по 21 октября на мобильный телефон 67-летней петербурженки с номеров с кодами Москвы и Петербурга звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками Сбербанка. Затем позвонил их сообщник, который назвался сотрудником полиции Щукиным.
Пенсионерке поведали, что на ее счете якобы замечена подозрительная активность, и для сохранения сбережений предложили перевести деньги «на безопасный счет». Петербурженка отнесла к банкомату на проспекте Косыгина 1 миллион 719 100 рублей и отправила аферистам.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Красногвардейский район мошенничество пенсионеры
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