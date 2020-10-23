Более 1,7 миллиона рублей отдала аферистам пенсионерка из Красногвардейского района

В период с 20 по 21 октября на мобильный телефон 67-летней петербурженки с номеров с кодами Москвы и Петербурга звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками Сбербанка. Затем позвонил их сообщник, который назвался сотрудником полиции Щукиным.

Пенсионерке поведали, что на ее счете якобы замечена подозрительная активность, и для сохранения сбережений предложили перевести деньги «на безопасный счет». Петербурженка отнесла к банкомату на проспекте Косыгина 1 миллион 719 100 рублей и отправила аферистам.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).