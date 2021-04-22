В Петербурге задержали аферистов, совершавших мошенничество в отношении жителя блокадного Ленинграда

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции Фрунзенского района Петербурга задержали женщину и мужчину, подозреваемых в мошенничестве в отношении жителя блокадного Ленинграда.

Ранее в районную полицию обратилась социальный работник: ее 84-летний подопечный рассказал о том, что его обманули и похитили деньги. По словам дедушки, 12 апреля к нему в квартиру на улице Белы Куна, где он проживает со своей дочерью-инвалидом, пришла неизвестная женщина. Посетительница преставилась «главным инженером дома» и предложила за 100 тысяч рублей произвести замену электросетей. Узнав, что у пожилого мужчины нет в наличии такой большой суммы денег, девушка предложила скидку как пенсионеру и попросила 53 тысячи рублей за якобы необходимые манипуляции. Пенсионер отдал требуемую сумму, но только позднее заподозрил обман.

Полицейские вышли на след злоумышленницы и выяснили, что в тот день она орудовала не одна: около квартиры пенсионера все время ее ожидал соучастник. 20 апреля полицейские задержали 26-летнюю уроженку Читинской области и 27-летнего уроженца Владивостока, проживающих в Петербурге. Они оба ранее привлекались к уголовной ответственности: она – за угон, он – за кражу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Оба подозреваемых задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.

У полиции есть основания полагать, что данные граждане могут быть причастны и к другим фактам мошенничества в Санкт-Петербурге.

Уважаемые граждане, если вы или ваши близкие пострадали от противоправных действий указанных лиц, просьба обращаться в полицию по телефонам 02 или 112.