ента новостей

11:10
В Петербурге задержали афериста, лишившего пенсионера нескольких миллионов
11:05
В Ленобласти открыт восьмой скоростной железнодорожный маршрут
10:34
В Петербурге аферисты забрали у пенсионера почти 2,2 миллионов рублей
10:17
В Красногвардейском районе задержан автоугонщик
09:01
Виноват климат
08:41
Что с промышленностью?
23:04
Баскетбольный «Зенит» и ЦСКА в Евролиге проиграл, и Хвостова надолго потерял
11:35
В Купчино мужчина удерживал в квартире и избивал путану
11:17
В Кадастровой палате Ленобласти расскажут, как исправить техническую ошибку в сведениях ЕГРН
10:57
В Петербурге лжесантехники «развели» пенсионерку
08:31
Они все равно рыбачат
08:02
Нужно ли запрещать «Наруто»?
18:41
Погас Вечный огонь
17:36
Вирус стал заразнее
09:18
Безработица снизилась
08:56
Что с турпотоком?
13:19
Выставка художников Катерины Бородавченко и Марии Гаркавенко «Каждый сад говорит о любви»
13:08
Михаил Романов проконтролировал ход строительства и реконструкции социальных объектов Колпинского района
11:46
В Петербурге полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на салон связи
08:21
Петербург превратили в село
07:50
О чем спрашивали Путина?
19:29
Студентов Петербурга приглашают принять участие в молодежном треке конкурса «Мастера гостеприимства»
19:26
В Петербурге реконструируют общежитие Университета морского и речного флота
19:22
Русский музей: видеогид для глухих и слабослышащих гостей
19:19
В Петербурге контроль Россельхознадзора прошло почти 120 тонн ананасов
12:15
Комик Андрей Бебуришвили расскажет о юморе
12:10
Дуэт 404.zero представит инсталляцию ARRIVAL в Санкт-Петербурге
11:21
В Петербурге обокрали квартиру артистки Филармонии
10:14
В Ленобласти полицейские ликвидировали нарколабораторию
01:14
«Зенит» переиграл «Баварию» в Евролиге, лучшими стали Томас и Гудайтис
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали афериста, лишившего пенсионера нескольких миллионов

В Петербурге задержали афериста, лишившего пенсионера нескольких миллионов

0
65
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
© CC0
В Петербурге раскрыто мошенничество в отношении пенсионера, лишившегося нескольких миллионов под предлогом помощи сыну

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России и полиции Невского района Санкт-Петербурга задержали гражданина, подозреваемого в мошенничестве в отношении 82-летнего мужчины, который лишился нескольких миллионов рублей.

В начале декабря пенсионер обратился в полицию с заявлением о том, что накануне днем около 14.40 ему на домашний телефон поступил звонок. Мужской голос представился сыном пенсионера. Тот сообщил, что якобы попал в ДТП и сбил человека, а теперь, чтобы уйти от уголовной ответственности, ему потребуется чуть ли не 4 миллиона рублей. Пенсионер испугался за судьбу своего «сына» и рассказал, что у него имеется некоторая сумма накоплений, которые он много лет откладывал с пенсии на покупку квартиры – всего немногим более 3 миллионов рублей в отечественной и иностранной валюте. Час потребовался перепуганному пенсионеру, чтобы собрать необходимую сумму: получилось 3 миллиона 95 тысяч рублей. Затем, продолжая следовать инструкции на другом конце провода, пожилой мужчина сложил деньги в железный чемоданчик, положил в матерчатую сумку и прикрыл сверху вещами. После этого к дому пенсионера на Народной улице подъехал автомобиль, а водитель забрал сумку с деньгами и скрылся. Когда пенсионер решил удостовериться у своего настоящего сына о получении «посылки», понял, что его обманули.

Сотрудники полиции оперативно установили автомобиль, который подъезжал к дому пенсионера: это оказалось такси популярного агрегатора. Выяснилось, что некий злоумышленник заказал такси, а водителя за небольшую плату использовал, чтобы доставить посылку с похищенными деньгами. При этом таксист не был в курсе противоправных действий. Дальнейший след привел в колонию-поселение на юге города. 

Вскоре была установлена и личность звонившего: им оказался 35-летний гражданин, коренной петербуржец. Мужчина неоднократно судим с 2005 года за имущественные преступления, в том числе кражи и мошенничество.

Было установлено, что злоумышленник в 2019 году осужден за мошенничество, и в настоящее время отбывает наказание в колонии-поселении, откуда и совершил звонок пенсионеру. Его задержали 21 декабря по уголовному делу, возбужденному по части 4 статьи 159 УК РФ. Полицейскими было установлено, что пенсионер стал случайной жертвой мошенничества: злоумышленник не был осведомлен о том, что у пожилого человека имеется такая крупная сумма денег, ведь его номер он нашел в слитой базе данных, а звонил с номера, оформленного на имя другого человека. 

Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Устанавливаются все эпизоды противоправной деятельности задержанного.

Источник: ГУ МВД
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

11-02-2019, 12:10
В Петербурге задержали гражданина похитившего нескольких миллионов у своей знакомой
9-12-2019, 09:39
В Петербурге мошенники похили у пенсионера более 2,5 миллионов рублей
20-10-2020, 12:42
В Петербурге лже-силовики выманили у пенсионера крупную сумму
23-07-2020, 12:17
В Петербурге задержан «автоподставщик», обманувший пенсионера
17-07-2020, 11:47
В Петербурге пенсионер отдал мешенникам 9000 долларов за «спасение» родственника
18-08-2020, 11:48
В Петербурге поймали квартирного вора, который похитил у пенсионерки более 2,5 миллионов рублей

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
672
26-11-2020, 12:06
В Ленобласти возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП
0
718
25-11-2020, 13:33
В Ленобласти под Гатчиной произошло смертельное ДТП
0
1 546
27-10-2020, 12:26
В Петербурге пенсионер погиб под колесами Мерседеса
0
1 944
12-10-2020, 14:53
В Ленобласти пьяный мужчина на угнанной иномарке совершил смертельное ДТП
Наверх