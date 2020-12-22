В Петербурге задержали афериста, лишившего пенсионера нескольких миллионов

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России и полиции Невского района Санкт-Петербурга задержали гражданина, подозреваемого в мошенничестве в отношении 82-летнего мужчины, который лишился нескольких миллионов рублей.

В начале декабря пенсионер обратился в полицию с заявлением о том, что накануне днем около 14.40 ему на домашний телефон поступил звонок. Мужской голос представился сыном пенсионера. Тот сообщил, что якобы попал в ДТП и сбил человека, а теперь, чтобы уйти от уголовной ответственности, ему потребуется чуть ли не 4 миллиона рублей. Пенсионер испугался за судьбу своего «сына» и рассказал, что у него имеется некоторая сумма накоплений, которые он много лет откладывал с пенсии на покупку квартиры – всего немногим более 3 миллионов рублей в отечественной и иностранной валюте. Час потребовался перепуганному пенсионеру, чтобы собрать необходимую сумму: получилось 3 миллиона 95 тысяч рублей. Затем, продолжая следовать инструкции на другом конце провода, пожилой мужчина сложил деньги в железный чемоданчик, положил в матерчатую сумку и прикрыл сверху вещами. После этого к дому пенсионера на Народной улице подъехал автомобиль, а водитель забрал сумку с деньгами и скрылся. Когда пенсионер решил удостовериться у своего настоящего сына о получении «посылки», понял, что его обманули.

Сотрудники полиции оперативно установили автомобиль, который подъезжал к дому пенсионера: это оказалось такси популярного агрегатора. Выяснилось, что некий злоумышленник заказал такси, а водителя за небольшую плату использовал, чтобы доставить посылку с похищенными деньгами. При этом таксист не был в курсе противоправных действий. Дальнейший след привел в колонию-поселение на юге города.

Вскоре была установлена и личность звонившего: им оказался 35-летний гражданин, коренной петербуржец. Мужчина неоднократно судим с 2005 года за имущественные преступления, в том числе кражи и мошенничество.

Было установлено, что злоумышленник в 2019 году осужден за мошенничество, и в настоящее время отбывает наказание в колонии-поселении, откуда и совершил звонок пенсионеру. Его задержали 21 декабря по уголовному делу, возбужденному по части 4 статьи 159 УК РФ. Полицейскими было установлено, что пенсионер стал случайной жертвой мошенничества: злоумышленник не был осведомлен о том, что у пожилого человека имеется такая крупная сумма денег, ведь его номер он нашел в слитой базе данных, а звонил с номера, оформленного на имя другого человека.

Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Устанавливаются все эпизоды противоправной деятельности задержанного.