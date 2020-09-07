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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали афериста обокравшего жительницу блокадного Ленинграда

В Петербурге задержали афериста обокравшего жительницу блокадного Ленинграда

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Опубликовал: Fedorov
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Фото:
ГУ МВД
Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в хищении крупной суммы денег у 84-летней пенсионерки под видом ее же внука.

В минувшую пятницу к полицейским Калининского района Петербурга обратилась 84-летняя местная жительница. Пенсионерка является жительницей блокадного Ленинграда и имеет статус ветерана Великой Отечественной войны. Она рассказала сотрудникам полиции, что в тот день ей позвонил неизвестный: мужской голос представил внуком пенсионерки. Под предлогом решения финансовых проблем «внук» попросил у бабушки 150 тысяч рублей. Доверчивая пенсионерка сразу же нашла нужную сумму и отдала неизвестному мужчине у парадной дома по месту проживания на улице Карпинского.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

5 сентября 2020 года нарядом ГИБДД по ориентировке у дома 41 по Пулковскому шоссе по подозрению в совершении данного преступления задержан 31-летний гражданин одного из сопредельных государств, управлявший автомобилем  «Фольксваген Поло». Подозреваемого доставили в полицию. В настоящее время злоумышленник задержан на основании статьи 91 УПК РФ, решается вопрос о его заключении под стражу.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Калининский район мошенничество пенсионеры
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