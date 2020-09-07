В Петербурге задержали афериста обокравшего жительницу блокадного Ленинграда

В минувшую пятницу к полицейским Калининского района Петербурга обратилась 84-летняя местная жительница. Пенсионерка является жительницей блокадного Ленинграда и имеет статус ветерана Великой Отечественной войны. Она рассказала сотрудникам полиции, что в тот день ей позвонил неизвестный: мужской голос представил внуком пенсионерки. Под предлогом решения финансовых проблем «внук» попросил у бабушки 150 тысяч рублей. Доверчивая пенсионерка сразу же нашла нужную сумму и отдала неизвестному мужчине у парадной дома по месту проживания на улице Карпинского.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

5 сентября 2020 года нарядом ГИБДД по ориентировке у дома 41 по Пулковскому шоссе по подозрению в совершении данного преступления задержан 31-летний гражданин одного из сопредельных государств, управлявший автомобилем «Фольксваген Поло». Подозреваемого доставили в полицию. В настоящее время злоумышленник задержан на основании статьи 91 УПК РФ, решается вопрос о его заключении под стражу.