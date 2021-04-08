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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге пенсионерка отдала аферистам более 1,1 миллиона рублей

В Петербурге пенсионерка отдала аферистам более 1,1 миллиона рублей

0
67
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
PiXABAY
Петербургская пенсионерка отдала более 1,1 миллиона рублей за «дистанционное лечение».

20 ноября 2020 года 80-летняя жительница  Приморского района, просматривая телепередачу, увидела рекламу по методике лечения на расстоянии и позвонила по указанным в рекламе телефонам. На другом конце провода ей предложили этот вид «лечения» и расписали весь курс. 
В период с 20 ноября по 3 апреля бабушке звонили и давали советы по «лечению». За это пенсионерка  перевела на неизвестный счет через приложение Сбербанка 1 120 000 рублей.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Источник: Конкретно.ру
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