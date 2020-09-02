В Петербурге лже-газовики обокрали пенсионерку

В минувший вторник к полицейским обратилась жительница Приморского района Петербурга, проживающая в доме 22/7 на Ланском шоссе, которая сообщила о том, что 22 августа днем к ней в квартиру вошли двое мужчин, представившихся сотрудниками

«Ленгаза», и установили прибор учета расхода газа. После ухода неизвестных хозяйка обнаружила отсутствие мобильного телефона.

На следующий день вечером они пришли снова за оплатой за установленный прибор. Женщина передала им свою банковскую карту, с которой было списано 30 тысяч рублей.

Позвонив в службу «Ленгаз», она узнала, что никаких сотрудников в ее адрес не направляли.

Возбуждено уголовное дело по ст. 158 ч. 3 УК РФ (кража).