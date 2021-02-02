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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге аферисты выманили у пенсионерки 1,4 миллиона рублей

В Петербурге аферисты выманили у пенсионерки 1,4 миллиона рублей

0
68
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
© CC0
Мошенники выманили у 94-летней блокадницы 1,4 миллиона рублей

В период времени с 15 января по 1 февраля на стационарный телефон 94-летней блокадницы, в её квартире на Искровском проспекте с неустановленного номера звонил неизвестный, который представлялся «начальником по контролю выплат денежных компенсаций». Убедив старушку, что ей полагается выплата «денежной компенсации» за ранее купленные медикаменты, аферист уговорил пенсионерку перевести ее деньги на другой счет, на имя некого «Фурсова».
Бабушка трижды ходила в офисы банков на улице Коллонтай и проспекте Большевиков и тремя переводами отправила дважды по 450 000 рублей и 500 000 рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Невский район мошенничество пенсионеры
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