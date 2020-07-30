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Питерец.ру » Происшествия » Пенсионерка из Металлстроя отдала аферистам почти 2 миллиона рублей

Пенсионерка из Металлстроя отдала аферистам почти 2 миллиона рублей

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Опубликовал: Fedorov
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Фото:
ВКонтакте
Бабушку заманили в ловушку обещаниями различных компенсаций и иных социальных выплат.

В период с 20 по 28 июля 85-летней пенсионерке на домашний телефон упорно звонили неизвестные с двух номеров с кодом Москвы. Незнакомцы атаковали бабушку обещаниями различных компенсаций и иных социальных выплат, и в конце концов убедили перевести деньги на счёт, открытый на имя некоего Назаренко. Что пенсионерка и сделала.
Всего семью переводами пожилая женщина отправила мошенникам через Сбербанк 1 миллион 888 600 рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Колпинский район мошенничество пенсионеры
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1 комментарий

Питерец
Комментарий пресс-службы Северо-Западного банка ПАО Сбербанк, чтобы напомнить читателям новости о правилах безопасности:

Одним из наиболее распространенных методов мошенничества сегодня остается социальная инженерия. Злоумышленники разными психологическими методами, например, представляясь сотрудниками государственных учреждений, социальных служб, банков, входят в доверие собеседника и получают необходимую информацию для совершения преступления или мотивируют потенциальную жертву на добровольные действия, направленные на передачу денежных средств.

Сбербанк дает рекомендации, которые помогут обезопасить себя от телефонного мошенничества: https://www.sberbank.ru/ru/person/dist_services/cybersecurity/cybersecurity_situations

• Запишите номера банка в адресную книгу своего телефона: 900, 8 800 555-55-50. Если звонок будет с другого номера, он отобразится как неизвестный.
• Сразу заканчивайте разговор в сомнительных ситуациях. Позвоните в банк на номер 900 и сообщите о случившемся.
• Не совершайте никаких операций по инструкциям звонящего. Работник банка никогда не попросит у вас перевести денежные средства или секретные данные от карты и интернет-банка: : ПИН-, CVV- или CCV-код, код из СМС или пароли от Сбербанк Онлайн.
• Проверьте, не было ли сомнительных операций за время разговора. Если успели что-то сообщить мошенникам, сразу позвоните в банк на номер 900 и сообщите о случившемся.
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