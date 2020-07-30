Пенсионерка из Металлстроя отдала аферистам почти 2 миллиона рублей

В период с 20 по 28 июля 85-летней пенсионерке на домашний телефон упорно звонили неизвестные с двух номеров с кодом Москвы. Незнакомцы атаковали бабушку обещаниями различных компенсаций и иных социальных выплат, и в конце концов убедили перевести деньги на счёт, открытый на имя некоего Назаренко. Что пенсионерка и сделала.

Всего семью переводами пожилая женщина отправила мошенникам через Сбербанк 1 миллион 888 600 рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ.