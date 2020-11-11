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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали афериста, продававшего пожарные датчики пенсионерам

В Петербурге задержали афериста, продававшего пожарные датчики пенсионерам

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Опубликовал: Fedorov
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Фото:
© CC0
Подозреваемый в мошенничестве, выдававший себя за работника фирмы пожарной безопасности, задержан полицией в Петербурге

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 37-летнего неработающего жителя Кемеровской области, подозреваемого в серии мошенничеств в отношении пожилых граждан. Мужчина представился полицейским индивидуальным предпринимателем, но в реальной жизни таковым уже давно не являлся, лишь имел регистрацию ИП в Кемерово, а сейчас нигде не работает.

По оперативной информации, подозреваемый наркозависим, и промышлял обманом пенсионеров под предлогом установки газоанализаторов, представляясь работником фирмы в сфере пожарной безопасности. Вырученные от преступлений деньги злоумышленник тратил на приобретение наркотиков.

Полицейские установили причастность данного гражданина к двум мошенничествам в Санкт-Петербурге и Ленобласти. Так, 29 октября текущего года около 11.00 злоумышленник в компании своего сообщника  пришел в квартиру на улице Ленина города Отрадное к 81-летней женщине. Под предлогом установки газоанализаторов от фирмы по якобы акту приема–передачи, датированному сентябрем и подписанному в присутствии пенсионерки, злоумышленник забрал 40 тысяч рублей и скрылся. Уже 1 ноября около часа дня аферисты пришли в квартиру на Автовской улице в Кировском районе Петербурга. Там аналогичным способом 77-летнему хозяину продали пожарные датчики за 10 тысяч рублей. В действительности подозреваемый никаким работником фирмы не являлся, а ненужный товар продал пенсионерам по явно завышенной цене.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Установлен мужчина, который может быть соучастником подозреваемого, он опрошен и пока находится в качестве свидетеля.

Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

Уважаемые граждане, если вы или ваши близкие пострадали от противоправных действий указанного гражданина, обращайтесь в полицию по телефонам 02 или 112.

Источник: ГУ МВД
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