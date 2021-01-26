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Питерец.ру » Происшествия » В Птербурге пенсионерка перевела аферистам более миллиона рублей

В Птербурге пенсионерка перевела аферистам более миллиона рублей

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Опубликовал: Fedorov
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Фото:
© CC0
Пенсионерка из Металлостроя попалась на уловки мошенников и лишилась своих накоплений

В период времени с 16 по 21 января 70-летней женщине с различных номеров поступали звонки от неизвестных, которые представлялись сотрудниками безопасности Сбербанка. Самозванцы твердили, что неизвестные якобы пытаются снять деньги с ее счета, а так же совершают попытки оформления кредита на имя пенсионерки.
Для «предотвращения финансовых потерь» злоумышленник неизвестные убедили петербурженку оформить кредиты на своё имя в «Совкомбанке» и «Почта банк», снять со своих счетов деньги и перевести на другие. Пенсионерка отправилась к банкомату на улице Марата и отправила свои средства аферистам.
Сумма ущерба составила 1 054 000 рублей. Ранее в полицию потерпевшая не обращалась, так как почему-то решила, что в выходные дни органы внутренних дел не работают.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: Конкретно.ру
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