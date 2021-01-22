В Петербурге пенсионерка отдала гадалке четверть миллиона рублей

В середине декабря прошлого года 83-летнюю бабушку у дома 22/1 по улице Дыбенко остановила неизвестная кареглазая женщина 35-40 лет, цыганской внешности, и сказала, что на ней и на ее сыне «наведена порча». Чтобы снять колдовство, мол, необходимо собрать все деньги, имеющиеся в квартире, и передать ей, сказала «целительница».

Пенсионерка передала мошеннице 250 000 рублей, завернутые в тряпку. Та взяла деньги и вроде бы отдала обратно. После чего велела старушке через 40 дней вернуться в это же место, где ее будет ждать неизвестная.

20 января пенсионерка пришла в указанное место, никого не встретила и, придя домой, обнаружила пропажу денег в свертке.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ.