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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге пенсионерка отдала гадалке четверть миллиона рублей

В Петербурге пенсионерка отдала гадалке четверть миллиона рублей

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
© CC0
Четверть миллиона украла «целительница» у пенсионерки из Веселого Поселка в Петербурге

В середине декабря прошлого года 83-летнюю бабушку у дома 22/1 по улице Дыбенко остановила неизвестная кареглазая женщина 35-40 лет, цыганской внешности, и сказала, что на ней и на ее сыне «наведена порча». Чтобы снять колдовство, мол, необходимо собрать все деньги, имеющиеся в квартире, и передать ей, сказала «целительница».
Пенсионерка передала мошеннице 250 000 рублей, завернутые в тряпку. Та взяла деньги и вроде бы отдала обратно. После чего велела старушке через 40 дней вернуться в это же место, где ее будет ждать неизвестная. 
20 января пенсионерка пришла в указанное место, никого не встретила и, придя домой, обнаружила пропажу денег в свертке.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по части  3 статьи 159 УК РФ.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Невский район мошенничество пенсионеры
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