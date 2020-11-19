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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге лжемедики обокрали пенсионерку

В Петербурге лжемедики обокрали пенсионерку

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Опубликовал: Fedorov
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Фото:
ВКонтакте
В Московском районе Петербурга лжемедики украли у пенсионерки 1,2 миллиона рублей

Накануне днем на домашний телефон 74-летней петербурженки в квартире на Авиационной улице позвонил неизвестный мужчина. Аферист представился «Алексеем», сотрудником клиники имени Алмазова и стал убеждать пенсионерку приобрести лекарства для излечения от болезней.
После того, как женщина согласилась, к ней приехали неизвестные мужчина и женщина, и продали ей лекарственные препараты. За пустышки пенсионерка отдала 1 220 000 рублей.
По факту аварии следователями УМВД России по Московскому району Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Пострадавшая запомнила, что мужчине было на вид около 70 лет, в черной куртке и кепке, на лице медицинская маска. Из-под маски виднелись, по ее словам, голубые выцветшие галаза.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Московский район мошенничество пенсионеры
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