В Петербурге лжемедики обокрали пенсионерку

Накануне днем на домашний телефон 74-летней петербурженки в квартире на Авиационной улице позвонил неизвестный мужчина. Аферист представился «Алексеем», сотрудником клиники имени Алмазова и стал убеждать пенсионерку приобрести лекарства для излечения от болезней.

После того, как женщина согласилась, к ней приехали неизвестные мужчина и женщина, и продали ей лекарственные препараты. За пустышки пенсионерка отдала 1 220 000 рублей.

По факту аварии следователями УМВД России по Московскому району Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Пострадавшая запомнила, что мужчине было на вид около 70 лет, в черной куртке и кепке, на лице медицинская маска. Из-под маски виднелись, по ее словам, голубые выцветшие галаза.