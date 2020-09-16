В Петербурге пьяный водитель на угнанном автомобиле сбил полицейского

Утром минувшего воскресенья около 10:10 во дворе дома на Дунайском проспекте сотрудники патрульно-постовой службы полиции предприняли попытку остановить автомобиль «Фольксваген Пассат». В тот момент, когда иномарка приостановилась, сотрудник полиции подошел к водительской двери, однако водитель совершил наезд на полицейского, увеличил скорость и начал движение. Вскоре автомобиль удалось заблокировать – во дворе дома 22 по улице Звездной. Автомобилем управлял 47-летний маляр станции техобслуживания. Было установлено, что работник угнал иномарку незадолго до этого с территории своего работодателя на проспекте Народного Ополчения. Оказалось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения – это подтвердило освидетельствование алкотестером на месте. Водителя доставили в отдел полиции. Мужчина привлечен к административной ответственности за нарушения ПДД и неповиновение законным требованиям сотрудника полиции. Оказалось, что он уже ранее был судим за угон - в июне 2018 года его приговорили на 1,5 года лишения свободы. Пострадавшему сотруднику полиции после инцидента потребовалась медицинская помощь, в удовлетворительном состоянии с различными травмами его госпитализировали в больницу.

Позднее в полицию поступило заявление от собственника об угоне иномарки, на которой передвигался нетрезвый маляр.

По факту причинения телесных повреждений сотруднику полиции СО по Московскому району ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ. Кроме того, 15 сентября Отделом дознания УМВД России по Кировскому району г. Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ.

Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, решается вопрос о его аресте. За совершение указанных преступлений мужчине может грозить лишение свободы на длительный срок.