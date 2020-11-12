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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти аферисты из фирмы по установке электросчетчиков

В Ленобласти аферисты из фирмы по установке электросчетчиков

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Опубликовал: Вадик Котов
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Яндекс
В Бокситогорском районе Ленинградской области задержаны работники фирмы по установке электросчетчиков, подозреваемые в мошенничестве

В минувшую среду в 11.15 к полицейским Бокситогорского района Ленобласти поступило заявление от 73-летней местной жительницы. Пенсионерка рассказала, что около 10.30 к ней в квартиру на Садовой улице в г. Бокситогорске проникли неизвестные и обманным путем поменяли ей электросчетчик за 5 900 рублей.

Уже спустя час в результате оперативно-розыскных мероприятий неподалеку от места проживания потерпевшей сотрудники уголовного розыска задержали троих подозреваемых. Это 32-летняя жительница Петербурга, 39-летняя гражданка одной из стран в Средней Азии и 30-летний мужчина. Все эти граждане являются работникам фирмы по установке и монтажу электросчетчиков: женщины работают менеджерами, а мужчина – электриком. При этом услуги указанные граждане оказывали незаконно, вынуждая своих «клиентов» платить деньги за особо не нужные процедуры.

Спустя несколько часов в местную полицию снова поступило заявление с сообщением об аналогичном происшествии. 58-летний житель дома на Спортивной улице в Бокситогорске пожаловался, что неизвестные, злоупотребив доверием, 10 ноября в период с 13.00 до 14.00 поменяли ему электросчетчик за те же 5900 рублей.

У обоих потерпевших изъяты коробки из-под выключателей и счетчиков.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Две подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании меры пресечения третьему задержанному. Полиция устанавливает все эпизоды противоправной деятельности указанных лиц.

Уважаемые граждане! Если вы или ваши близкие пострадали от противоправных действий указанных лиц, просьба обращаться в полицию по телефону: 8 813 669 10 06.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Бокситогорский район мошенничество
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