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Питерец.ру » Происшествия » Аферистов, обокравших пенсионерку в Петербурге, задержали в Оренбургской области

Аферистов, обокравших пенсионерку в Петербурге, задержали в Оренбургской области

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Опубликовал: Fedorov
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Фото:
© CC0
Установлена причастность граждан, задержанных в Оренбургской области, к хищению денежных средств жительницы Невского района Петербурга

В начале сентября сего года к полицейским Невского района Петербурга обратилась 72-летняя жительница дома на улице Белышева, которая сообщила о том, что в период с начала января по 22 апреля 2020 года на ее мобильный телефон неоднократно поступали звонки от неизвестного с предложениями о приобретении лекарственных препаратов в связи с наличием у нее онкологического заболевания.

23 апреля в помещении отделения банка на улице Коллонтай пенсионерка осуществила перевод 65 тысяч рублей на расчетный счет, а через 4 дня по инструкции того же неизвестного прибыла в поликлинику за препаратами, однако по указанному адресу звонившего не оказалось.

Сотрудники полиции установили, что к данному преступлению причастны мужчина и женщина, задержанные 10 июня в г. Орске Оренбургской области по подозрению в аналогичном преступлении. Задержанными оказались жители Московской области - 45-летняя женщина и 37-летний мужчина.

Следователем СО УМВД России по Невскому району по факту мошенничества в отношении 72-летней петербурженки возбуждено уголовное дело  по части 2 статьи 159 УК РФ. С подозреваемыми проводятся процессуальные действия.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Невский район мошенничество пенсионеры
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