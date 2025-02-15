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Питерец.ру » Политика » В СПб упрощают процесс получения визы в Японию

В СПб упрощают процесс получения визы в Японию

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
rosbalt.ru
В СПб упрощается получение визы в Японию: новые правила и перспективы

«Питерец.ру» сообщает, что в Петербурге были упрощены правила получения визы в Японию. Теперь процесс стал гораздо удобнее и быстрее для российских граждан, желающих посетить эту страну.

Согласно новым правилам, сократился список необходимых документов для оформления визы. Также были оптимизированы процедуры подачи заявления и его рассмотрения консульскими службами. В частности, отменено требование по бронированию отеля в Японии. Это позволит российским туристам быстрее и проще получить визу и отправиться в Японию.

Ожидается, что новые правила сделают Японию более доступной для россиян, что, в свою очередь, будет способствовать развитию туризма и укреплению связей между двумя странами. 

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