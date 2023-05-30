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Питерец.ру » Общество » Председатель ЗакС Александр Бельский встретился со студентами СПбГУ

Председатель ЗакС Александр Бельский встретился со студентами СПбГУ

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗАКС
Председатель ЗакС Санкт-Петербурга Александр Бельский встретился со студентами Санкт-Петербургского государственного университета

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский встретился со студентами Санкт-Петербургского государственного университета, обучающимися по специальностям политологов, международников, социологов, юристов, экономистов и журналистов. В беседе также принимали участие председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Богдан Заставный и первый проректор СПбГУ Елена Чернова.
В ходе встречи обсуждались механизмы поддержки молодежных инициатив, конкурс «Студенческая весна», работа волонтёрских объединений и студенческих стройотрядов. На вопрос о заинтересованности петербургского парламента в контактах с молодёжными политологическими объединениями Александр Бельский пригласил студентов приходить на заседания Собрания и его постоянных органов, а также сказал о готовности поддержать новые площадки для общения. Спикер петербургского парламента также рассказал студентам о перспективах развития городского транспорта, фракционном составе ЗС СПб и взаимодействии депутатов от разных партий, о вопросах правового обеспечения экономических соглашений, трудоустройства.
Говоря о сотрудничестве исполнительной и законодательной власти города, Александр Бельский отметил: «Мы практически находимся на одной волне, составляем единую команду Петербурга. Часто Собрание подвергается критике прессы за то, что не выступает противовесом другой ветви власти. На самом деле мы обсуждаем все спорные вопросы на заседаниях комитетов и комиссий, приходим к компромиссу и уже затем голосуем за общее согласованное решение. Это постоянная кропотливая работа».
Встречи Председателя ЗС СПб с молодёжью и студентами проводятся регулярно и служат важным инструментом диалога между органами власти и новыми поколениями петербуржцев.

Источник: ЗАКС
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