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Питерец.ру » Политика » Бывший футболист «Спартака-Алании» и «Манчестер Сити» Михаил Кавелашвили избран депутатами президентом Грузии

Бывший футболист «Спартака-Алании» и «Манчестер Сити» Михаил Кавелашвили избран депутатами президентом Грузии

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
gettyimages.com
Выборы президента в Грузии – непрямые.

53-летний Михаил Кавелашвили получил от избирательной коллегии полномочия президента Грузии. Кавелашвили получил 224 голоса выборщиков из 300, при этом представитель партии «Грузинская мечта» был единственным кандидатом.

«Питерец.ру» ждёт, как разрешится демарш со стороны уже бывшего президента Грузии Саломе Зурабишвили, которую могут просто вынести из президентского дворца. А пока можно вспомнить биографию Кавелашвили-футболиста, ведь он хорошо известен российским любителям вида спорта номер один.

Родившийся 22 июля 1971 года в Болниси Кавелашвили начинал свою футбольную карьеру в тбилисском «Локомотиве». В первой половине 90-х годов прошлого века Кавелашвили много забивал за свой следующий клуб – тбилисское «Динамо». В 1995 году Кавелашвили перешёл во владикавказский «Спартак-Аланию» к Валерию Газзаеву. Вместе с Анатолием Канищевым Кавелашвили составил эффективный тандем форвардов.

В 1996 году Кавелашвили уехал в Англию, в скромный тогда «Манчестер Сити», а после вылета «горожан» в Чемпионшип уехал играть в Швейцарию.

На политической арене Грузии Кавелашвили появился в 2016 году, став депутатом парламента от «Грузинской мечты». Мэром Тбилиси является ещё один бывший футболист Каха Каладзе.

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