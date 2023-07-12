Далер Кузяев стал игроком французского «Гавра»: Александр Медведев дал свой комментарий

Александр Медведев совершенно прав: французский «Гавр», с которым подписал контракт бывший зенитовец Далер Кузяев, ведёт свою историю с позапрошлого века. «Гавр» официально считается вторым по году основания (1894) клубом Франции.

«Питерец.ру» обратил внимание на утверждения СМИ, что самые большие контрактные выплаты в год в «Гавре» сейчас не достигают и 500 тысяч евро (в «Зените» Кузяев получал и мог получать больше). Но дело даже не в деньгах – 30-летний дебютант, впервые уехавший играть за границу, вызывает интерес сам по себе. Родившийся в Набережных Челнах Кузяев в своё время мог бы выступать за сборную Таджикистана, но выбрал Россию и не прогадал: на ЧМ–2018 он даже послематчевый пенальти хорватам забил (в отличии от дебютанта «Зенита» Марио Фернандеса).

Контракт с «Гавром» Кузяев заключил на два сезона и главная задача для его новой команды – это удержаться в высшем французском футбольном свете. «Гавр» известен ещё любителям советского футбола тем, что за эту команду в первой половине 90-х играл Гия Гурули из Грузии.

Хорошо, что эпопея (уже вторая по счёту) с отъездом Кузяева в европейский клуб, завершилась соглашением с «Гавром». В новый клуб Далер перешёл, как свободный агент.