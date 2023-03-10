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Питерец.ру » События в мире » Си Цзиньпин переизбран на пост главы Китая на третий срок

Си Цзиньпин переизбран на пост главы Китая на третий срок

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
В пятницу Си Цзиньпин был повторно назначен главой КНР еще на пять лет

Беспрецедентный третий срок Си Цзиньпина на посту президента Китая был официально одобрен политической элитой страны в пятницу, что укрепило его контроль и сделало его самым долгим главой государства коммунистического Китая с момента его основания в 1949 году.

В пятницу Си был повторно назначен президентом еще на пять лет законодательным органом Китая в ходе торжественного голосования в Большом зале народных собраний в Пекине.

Он получил единогласно 2952 голоса, за которыми последовали аплодисменты.

Повторное назначение Си, самого могущественного и авторитарного лидера Китая за последние десятилетия, в значительной степени рассматривалось как формальность после того, как осенью прошлого года 69-летний лидер получил сокрушительный третий срок на посту главы Коммунистической партии Китая.

В Китае пост президента — или «председатель государства» по-китайски — в основном церемониальный титул. Реальная власть находится в руках главы партии и вооруженных сил — двух ключевых ролей, которые Си также занимает и был повторно назначен на ключевом съезде Коммунистической партии в октябре.

Тем не менее его повторное назначение главой государства официально завершает его переход во второе десятилетие власти.

И это происходит на фоне более широкой перестановки руководящих ролей в центральном правительстве или Государственном совете и других государственных организациях, что еще больше усиливает и без того твердую хватку Си над рычагами власти.

Ли Цян, один из самых доверенных протеже Си, как ожидается, будет избран премьер-министром Китая в субботу.

Источник: CNN
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