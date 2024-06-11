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Питерец.ру » Политика » В Петербурге прошла встреча с делегацией Народного правительства района КНР

В Петербурге прошла встреча с делегацией Народного правительства района КНР

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗАКС
В Мариинском дворце прошла встреча с делегацией Народного правительства района КНР

В Малом зале Мариинского дворца прошла рабочая встреча с делегацией Народного правительства района Уцин (г. Тяньцзинь, КНР). В мероприятии приняли участие депутаты Законодательного Собрания Дмитрий Панов и Ирина Иванова.

– Российско-Китайские отношения отличаются всеобъемлющим партнёрством и стратегическим взаимодействием, постоянно обогащаясь новым содержанием. Они носят равноправный доверительных характер, отвечая коренным интересам народов наших стран. Двустороннее сотрудничество динамично развивается по всем направлениям, служит верным фактором поддержания стабильности в мировой политике и экономике, подаёт пример конструктивного взаимовыгодного межгосударственного диалога в новую эпоху. Мы уверены, что именно ваш визит и достигнутые в его рамках договорённости придадут дополнительный стимул для развития отношения между нашими странами по всем спектрам взаимодействия, – подчеркнул Дмитрий Панов.

Как отметил руководитель делегации, Председатель народного правительства района Уцин Сюй Инъу, территория, которую он представляет, является одним из важнейших центров промышленного развития. Район Уцин был назначен важным экономическим районом города Тяньцзинь.

– Санкт-Петербург является важным экономическим и промышленным центром России. Также промышленность играет важную роль для города Тяньцзинь. Тяньцзинь назначен специальным указом китайского правительства одним из важных центров развития промышленности. Руководствуясь этим, мы должны поднять уровень промышленности до мирового. Власти наших регионов будут прикладывать все силы для развития сотрудничества в различных сферах, – заявил Сюй Инъу.

Напомним, в мае этого года состоялся рабочий визит делегации ЗС СПб в китайские города Шанхай, Циндао и Пекин. Основной его целью стало укрепление межпарламентских отношений между Северной столицей и городами-партнёрами в КНР, а также развитие экономических связей.

Источник: ЗАКС
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