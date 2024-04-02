ента новостей

10:18
В Петербурге неизвестные кинули «дымовую шашку» в магазин
10:02
В Московсом районе в ДТП пострадал трехмесячный ребенок
09:54
Депутат стал иноагентом
09:52
В Невском районе поймали мигранта, подозреваемого в ограблении пенсионера
09:46
В Московском районе неизвестный ограбил двух юношей в съемной квартире
09:41
В Петербурге поймали стрелявшего из травмата на Большеохтинском мосту
09:22
Пластиковые карты останутся
02:39
Футбольный клуб «Ленинградец» сумел вывезти из Ярославля ничью: «сухарь» заработал Никита Карабашев
01:50
Ничья в 22-м туре чемпионата РПЛ с «Крыльями Советов» не привела к потере лидерства «Зенитом», ведь «Краснодар» свой матч тоже не выиграл
18:18
На КАД между развязкой с Мурманским шоссе и вантовым мостом перекроют две полосы
15:58
В районе развязки КАД с Московским шоссе досрочно заменили шумозащитные экраны
14:18
Фестиваль Roof Fest объявляет новый сезон концертов на крыше!
14:11
В Петербурге наградили участников конкурса «Голосуем всей семьёй!»
12:50
«Ленинградка» одержала победу в Челябинске над командой «Динамо-Метар» и попала в полуфинал волейбольной Суперлиги
12:36
Оркестр Росгвардии сыграл на первой репетиции Парада Победы в Петербурге
12:35
В Ленобласти ограничивают движение большегрузов
12:05
В Ленобласти пьяный мужчина избил отчима молотком
12:00
В Калининском районе женщина на иномарке столкнулась с подростком на мопеде
11:54
В Московском районе иномарка сбила 15-летнего подростка на электросамокате
11:45
В Рощино неизвестный напал на подростка с молотком и и перцовым баллончиком
11:40
В Петербурге случайная встреча двух знакомых закончилась поножовщиной
11:34
В центер Петербурга задержали двоих грабителей
11:03
Сроки перекрытия КАД перенесли. Временную схему движения изменили
10:22
Начался месяц благоустройства
10:04
Более 700 семей получат квартиры
09:19
В Ленобласти кинологи Росгвардии поделились секретами дрессировки собак
18:43
На соревнованиях в Санкт-Петербурге погиб известный роллер Роман Богрец
17:03
Одновременно на двух участках КАД перекроют одну полосу
12:34
Выставка «Мальчишки и девчонки»
12:30
В Ленобласти охранник прострелил мужчине ногу
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Политика » Депутат стал иноагентом

Депутат стал иноагентом

0
41
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
neva.today
Депутат Вишневский* признан иноагентом – как теперь он будет работать?

В Северной столице произошла довольно странная ситуация. Депутат Борис Вишневский*, активно критикующий власть, был признан иноагентом. Проблема в том, что этот критик властей сохранить работу в парламенте СПб.

Глава ЗакСа Александр Бельский заявил, что работа Вишневского в статусе иноагента потребует отрегулирования. На это уйдет некоторое время. Борис Лазаревич может предлагать различные инициативы через свою фракцию. Однако на него распространяются ограничения, обусловленные статусом иноагента.

«Питерец.ру» считает, что «депутат-иноагент» – это какая-то нелепость, политический и социальный оксюморон. Такого не должно быть – по логике вещей, будучи иноагентом, Вишневский не должен работать депутатом, а если работает, то не должен быть иноагентом.

* Борис Вишневский признан Минюстом РФ иноагентом

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

6-01-2022, 08:55
Лучше бы Вишневский промолчал
7-01-2021, 10:51
Вишневский об индексации пенсий
26-10-2020, 08:14
Вишневский о пенсиях
19-10-2021, 08:10
Вишневский недоволен ситуацией с журналистами
29-01-2021, 10:00
Депутат против поставок вакцины за рубеж
30-06-2020, 10:15
Вишневский не верит

Происшествия на дорогах

0
42
Сегодня, 10:02
В Московсом районе в ДТП пострадал трехмесячный ребенок
0
113
Вчера, 12:00
В Калининском районе женщина на иномарке столкнулась с подростком на мопеде
0
114
Вчера, 11:54
В Московском районе иномарка сбила 15-летнего подростка на электросамокате
0
157
31-03-2024, 12:22
В Петроградском районе «БМВ Х5» сбила школьника на самокате
Наверх