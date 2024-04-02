Депутат стал иноагентом

В Северной столице произошла довольно странная ситуация. Депутат Борис Вишневский*, активно критикующий власть, был признан иноагентом. Проблема в том, что этот критик властей сохранить работу в парламенте СПб.

Глава ЗакСа Александр Бельский заявил, что работа Вишневского в статусе иноагента потребует отрегулирования. На это уйдет некоторое время. Борис Лазаревич может предлагать различные инициативы через свою фракцию. Однако на него распространяются ограничения, обусловленные статусом иноагента.

«Питерец.ру» считает, что «депутат-иноагент» – это какая-то нелепость, политический и социальный оксюморон. Такого не должно быть – по логике вещей, будучи иноагентом, Вишневский не должен работать депутатом, а если работает, то не должен быть иноагентом.

* Борис Вишневский признан Минюстом РФ иноагентом